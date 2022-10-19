В Госдуме назвали абсурдом заявление Бербок о «безопасности от России»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок демонстрирует подмену понятий. Об этом 19 октября «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал слова Бербок о том, что Европе необходимо отойти от принципа «безопасность вместе с Россией», заменив его на подход «безопасность от России».

«Госпожа Бербок, считающая поставки оружия Киеву укреплением доверия, а поиск компромисса в конфликте — наивной позицией, демонстрирует подмену понятий. Власти Германии прибегают к нелепым заявлениям, не имеющим ничего общего с реальной картиной. Берлин оказывает военную поддержку Украине, тем самым способствуя продолжению конфликта, поэтому слова главы МИД Германии о том, что Европа якобы приближает мир своими действиями, не выдерживают критики», — сказал Белик.

Он отметил, что высказывание Бербок о «безопасности от России» является абсурдным.

«В то время как наша страна в ходе спецоперации выполняет задачи по защите людей, европейские политики, поддакивающие коллективному Западу, прибегают к инсинуациям, облекая их в благородные намерения», — заключил депутат.

16 октября депутат бундестага Алиса Вайдель подчеркнула, что Германия станет главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

При этом Бербок 10 октября заявила, что Германия делает всё, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины. Она осудила российские удары по объектам на Украине. На следующий день Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача состоялась неподалеку от польско-украинской границы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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