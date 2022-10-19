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МИД ФРГ назвал ужесточение визовых требований к россиянам адаптацией к правилам ЕС

МИД: ФРГ не меняла визовую политику по отношению к РФ, она адаптирует ее к правилам ЕС
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Новые, более жесткие визовые требования, которые были введены в отношении россиян, являются попыткой Германии адаптироваться к общеевропейским правилам. Об этом 19 октября сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер в ходе брифинга.

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«В принципе нужно разделять: не правительство Германии ужесточает [правила], но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам», — отметил он.

В качестве примера Бургер указал на то, что из-за санкций против российских банков граждане РФ теперь не могут обеспечить финансирование своего пребывания в странах Шенгенской зоны, а значит, для получения туристической визы необходимо предоставить подтверждения из работающих в ЕС финансовых институтов.

«Последняя адаптация правил связана с новым общим предписанием Еврокомиссии», — резюмировал представитель МИД ФРГ.

Ранее, 17 октября, власти Германии усложнили получение шенгенской визы для россиян. Уточняется, что теперь для ее получения необходимо подавать выписку из банка, работающего в странах — участницах Европейского союза (ЕС).

До этого, 30 сентября, Финляндия закрыла границу для россиян по туристическим визам. В Норвегии также задумались о том, чтобы ограничить въезд туристов из России в страну через сухопутную границу.

Ряд стран ранее закрыли въезд для россиян по туристическим визам. С 25 октября Чехия перестанет впускать россиян с шенгенскими визами, путешествующих в целях туризма, спорта или культуры. Причиной для введения рестрикций стали ракетные удары РФ по городам Украины. Такой же запрет с 19 сентября уже ввела Польша, а также страны Прибалтики — Эстония, Литва и Латвия.

Эти действия обусловлены проводимой Москвой спецоперацией по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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