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В России продлят сроки выпуска авто без подушек безопасности

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Фото: ТАСС/dpa
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Замгендиректора ФГУП НАМИ по техническому регулированию Сергей Аникеев, выступая на Московском международном автомобильном форуме (МАНФ-2022) сообщил, что институт готовит два пакета поправок в техрегламент. Об этом 18 октября сообщил портал Drom.

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Первый пакет связан с послаблениями, которые разрешают производство в России автомобилей без подушек безопасности, системы ЭРА-ГЛОНАСС и с любым экологическим классом. Продление действия этого пакета будет действовать до 1 ноября 2023 года (сейчас послабления действуют до 1 февраля 2023 года).

Наличие антиблокировочной системы тормозов у новых отечественных автомобилей станет обязательной опцией.

Второй пакет направлен на дальнюю перспективу и связан с введением в России шестого экологического класса (Евро-6) и установку для каждого автомобиля целевых показателей и норм выбросов CO2, на основе которых будут созданы классы энергетической эффективности. Планируется, что уровень выбросов углекислоты включат в паспорт транспортного средства машины.

Отдельный пакет поправок касается безопасности электромобилей и транспортных средств на водороде. Будут разработаны требования к безопасности электрозарядных станций при их производстве и эксплуатации.

18 октября технический директор УАЗа Михаил Гурьянов, выступая на Московском автомобильном научном форуме (МАНФ-2022), сообщил, что Ульяновский автозавод с февраля текущего года работает над замещением критически важных компонентов иностранного производства отечественными аналогами. Планируется закупка для моделей УАЗ подушек безопасности, систем электронной стабилизации ESP, автоматической коробки передач и некоторых других важных узлов. Выбывшие из комплектаций позиции на автозаводе в ближайшее время будут возвращать при помощи новых партнеров из Китая.

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