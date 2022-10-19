В России заметили стабилизацию цен на поездки за границу

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что цены на поездки за рубеж из России начали стабилизироваться.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 19 октября, Барзыкин отметил, что в целом тарифы снизились «и в Турцию, и в Казахстан, и в Армению», ситуация стабилизировалась и нормализовалась.

Глава РСТ пояснил, что в настоящее время цены определяются только конъюнктурой рынка. Он отметил, что следующее повышение цен ожидается к ноябрю, когда начнутся школьные каникулы, потому этот скачок цен предсказуем и происходит каждый год.

«В дальнейшем туристический рынок будет работать в зависимости от конъюнктуры и не будет зависеть от социально-политических и каких-либо факторов. <…> Конечно, туристические потоки в страны СНГ сохраняются. И на школьные каникулы планы большие, и на Рождество, и на Новый год», — отметил специалист.

Также Барзыкин добавил, что проблем с билетами в Россию или из страны не наблюдается.

Ранее 19 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет. Кроме того, популярными местами для семейного отдыха также остаются Шри-Ланка и Мальдивы, при этом билеты в эти страны были практически полностью реализованы еще в середине сентября, пишет НСН.

17 октября в пресс-службе Ростуризма рассказали, что ведомство может изменить программу туристического кешбэка, сделав ее более персонифицированной, с возможностью целевой поддержки различных категорий граждан и с учетом нужд отрасли.

В настоящее время в рамках программы кешбэка российским туристам при выполнении ряда условий на карты возвращается 20% от покупки путевки или размещения в отеле, отмечает телеканал «Звезда».

За два года работы программой воспользовалось более 4 млн россиян, половина из которых не поехала бы на отдых, если бы не данная мера поддержки.

Ранее в октябре вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» рассказал, что на российском рынке вновь появились недорогие горящие путевки в Турцию и Египет. Он предположил, что недорогие путевки останутся на рынке до тех пор, пока будет сохраняться низкий спрос у туроператоров. Это может занять от трех до четырех недель.

6 октября Ассоциация туроператоров России рассказала о недорогих турах на море в ноябре. Так, недельный отдых в Турции на двоих обойдется в 87,5 тыс. рублей. Чуть больше 100 тыс. уйдет на путевки в Египет, а вот путешествие в ОАЭ будет стоить около 140 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».