Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве снова слышны взрывы, сообщает в среду, 19 октября, украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Взрывы снова звучат в Киеве. В некоторых районах пропал свет», — говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, взрывы также раздаются в Ладыжине, где расположена ТЭС. Также зафиксирован прилет по объекту энергетической инфраструктуры в Винницкой области.

До этого также сообщалось о взрывах в украинской столице.

Ранее в среду воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект. Сейчас в городе не работает электротранспорт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября Вооруженные силы России наносят массированные удары по объектам украинской инфраструктуры.

Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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