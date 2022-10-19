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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

«Страна.ua»: взрывы снова звучат в Киеве
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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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В Киеве снова слышны взрывы, сообщает в среду, 19 октября, украинское интернет-издание «Страна.ua».

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Взрывы снова звучат в Киеве. В некоторых районах пропал свет», — говорится в Telegram-канале издания.

Кроме того, взрывы также раздаются в Ладыжине, где расположена ТЭС. Также зафиксирован прилет по объекту энергетической инфраструктуры в Винницкой области.

До этого также сообщалось о взрывах в украинской столице.

Ранее в среду воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Киеве. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект. Сейчас в городе не работает электротранспорт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября Вооруженные силы России наносят массированные удары по объектам украинской инфраструктуры.

Как объяснил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза, решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, глава государства указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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