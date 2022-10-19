Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Политика
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России

В Госдуме не сочли введение военного положения помехой для поездок граждан по РФ

Водолацкий: введение военного положения не повлияет на перемещение граждан внутри страны
0
Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях не повлияет на перемещение граждан внутри страны. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в среду, 19 октября.

Место силы: каким потенциалом обладают четыре новых региона России
В состав РФ вошли крупные промышленные и аграрные территории

Он также отметил возможность введения комендантского часа в новых регионах.

«Введение комендантского часа в новых регионах возможно в местах, близких к линии соприкосновения», — сказал Водолацкий.

Депутат добавил, что эвакуация жителей из новых субъектов РФ не планируется за исключением Херсонской области.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил закрытие границ РФ из-за военного положения в новых регионах.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях новых регионов России. Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Президент также поручил создать в правительстве координационный совет, который будет контролировать потребности, возникающие в ходе проведения специальной военной операции.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022