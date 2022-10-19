В Госдуме не сочли введение военного положения помехой для поездок граждан по РФ

Введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях не повлияет на перемещение граждан внутри страны. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в среду, 19 октября.

Он также отметил возможность введения комендантского часа в новых регионах.

«Введение комендантского часа в новых регионах возможно в местах, близких к линии соприкосновения», — сказал Водолацкий.

Депутат добавил, что эвакуация жителей из новых субъектов РФ не планируется за исключением Херсонской области.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил закрытие границ РФ из-за военного положения в новых регионах.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях новых регионов России. Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Президент также поручил создать в правительстве координационный совет, который будет контролировать потребности, возникающие в ходе проведения специальной военной операции.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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