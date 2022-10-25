Объективная реальность: что снимают лучшие фоторепортеры мира

«Кислород» — портрет страдающей муковисцидозом 22-летней Леры Ивлевой из Ярославля, которая сейчас живет в Зеленограде в ожидании пересадки легких. В Москве вероятность найти донора выше, ведь на пересадку есть всего 2-3 часа. Лера несколько месяцев не выходила из дома, так как она постоянно находится на кислороде