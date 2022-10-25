Объективная реальность: что снимают лучшие фоторепортеры мира

В Государственном историческом музее на Красной площади 25 октября открывается выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики памяти российского военкора Андрея Стенина. В экспозиции представлены снимки фотокорреспондентов из России, Индии, Гватемалы, Бангладеш, Ирана, Сирии, Италии на экологические, политические, социальные темы. «Стена щитов» перед караваном мигрантов, направляющихся в США через Гватемалу, и другие впечатляющие кадры — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Данте Диосина-мл.
«Часовня превращается в ковидную палату» на Филиппинах
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Фото: Чандан Ханна
«Потрясение» — разрушенный торнадо 16 декабря 2021 года кинотеатр «Легион» в американском городе Мейфилд
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Фото: Эдгар Брещанов
«Человек, который изменил всё» — Патсон Дака, герой матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», забивший все голы и подаривший своей команде феноменальную победу
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Фото: Евгений Коноплёв
«Костоломы» — о древней бурятской забаве, разбивании ребром ладони говяжьей или верблюжьей хребтовой кости, которая в 2020 году получила статус национального вида спорта
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Фото: Муниб Тайм
Детская школа карате в сирийской деревне Альджина недалеко от Алеппо, ее основатель Вассим Стотт надеется помочь детям забыть об ужасах войны
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Фото: Мухаммад Амдад Хоссейн
«Огни и надежда» в храме Локната Брахмачари в столице Бангладеш, где тысячи людей собрались, чтобы отметить праздник Картик Брати, также известный как Ракер Упобаш. Зажигание лампад считается завершением поста
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Фото: Виталий Невар
«Неизвестный солдат» — участник роты почетного караула во время захоронения найденных останков солдат Советской армии накануне празднования Дня Победы
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Фото: Шибашиш Саха
«Вечнозеленая улыбка» снята во время празднования бенгальского Нового года, когда люди по традиции раскрашивают свои лица в разные цвета
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Фото: Шагхае Шаянкха
«Тайные мечты» — история о 14-летней Асие Рашеди, жительнице острова Джезирейе-Шиф, расположенного на юге Ирана в Персидском заливе. Она недавно обручилась со своим женихом и оставила школу. Местные женщины носят яркие разноцветные паранджи, за которыми скрывают правду о своей жизни
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Фото: Жанна Фашаян
«Кислород» — портрет страдающей муковисцидозом 22-летней Леры Ивлевой из Ярославля, которая сейчас живет в Зеленограде в ожидании пересадки легких. В Москве вероятность найти донора выше, ведь на пересадку есть всего 2-3 часа. Лера несколько месяцев не выходила из дома, так как она постоянно находится на кислороде
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Фото: Абдул Момин
«Сборщицы перца» в Бангладеш
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Фото: Раджендра Мохан Панди
«Плавание во льдах» зимой на озере Дал в индийском штате Джамму и Кашмир
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Фото: Алессандро Чинкве
В жизни общин, населяющих Андское плато, альпаки играют важнейшую роль. Изменение климата приводит к сокращению площади естественных пастбищ и ухудшению качества травы, люди и их животные становятся климатическими мигрантами. «Мы больше не можем жить, как прежде, приходится многим жертвовать. Но это моя жизнь и моя работа, благодаря которой я могу кормить своих детей», — говорит 35-летняя Алина Сурквисла
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Фото: Артем Оноприенко
«Дети Арктики» — юные жители Таймыра, обитающие вдали от цивилизации
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