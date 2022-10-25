Реклама
Прямой эфир
Мир
Небензя призвал генсека ООН не допустить провокации Киева с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом анонсировал разговор Байдена с новым премьером Британии
Мир
РФ запросила проведение заседания СБ ООН из-за провокации с «грязной бомбой»
Мир
Белый дом отверг проверки в отношении Маска из-за его позиции по Украине
Общество
Актер Александр Устюгов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Мир
Bloomberg узнало о сокращении расходов европейцев из-за инфляции
Мир
Специалисты МАГАТЭ проведут инспекцию ядерных объектов по просьбе Киева
Мир
В США заявили о фактическом «отстранении» Байдена от управления
Мир
Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Спорт
«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 7:0 в матче РПЛ
Мир
Маск назвал идиотом шахматиста Каспарова из-за его позиции по Украине
Политика
Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит

Объективная реальность: что снимают лучшие фоторепортеры мира

В Москве открывается выставка работ победителей конкурса имени Андрея Стенина
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Эстебан Биба
В Государственном историческом музее на Красной площади 25 октября открывается выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики памяти российского военкора Андрея Стенина. В экспозиции представлены снимки фотокорреспондентов из России, Индии, Гватемалы, Бангладеш, Ирана, Сирии, Италии на экологические, политические, социальные темы. «Стена щитов» перед караваном мигрантов, направляющихся в США через Гватемалу, и другие впечатляющие кадры — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Данте Диосина-мл.
«Часовня превращается в ковидную палату» на Филиппинах
На весь экран
Фото: Чандан Ханна
«Потрясение» — разрушенный торнадо 16 декабря 2021 года кинотеатр «Легион» в американском городе Мейфилд
На весь экран
Фото: Эдгар Брещанов
«Человек, который изменил всё» — Патсон Дака, герой матча группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером», забивший все голы и подаривший своей команде феноменальную победу
На весь экран
Фото: Евгений Коноплёв
«Костоломы» — о древней бурятской забаве, разбивании ребром ладони говяжьей или верблюжьей хребтовой кости, которая в 2020 году получила статус национального вида спорта
На весь экран
Фото: Муниб Тайм
Детская школа карате в сирийской деревне Альджина недалеко от Алеппо, ее основатель Вассим Стотт надеется помочь детям забыть об ужасах войны
На весь экран
Фото: Мухаммад Амдад Хоссейн
«Огни и надежда» в храме Локната Брахмачари в столице Бангладеш, где тысячи людей собрались, чтобы отметить праздник Картик Брати, также известный как Ракер Упобаш. Зажигание лампад считается завершением поста
На весь экран
Фото: Виталий Невар
«Неизвестный солдат» — участник роты почетного караула во время захоронения найденных останков солдат Советской армии накануне празднования Дня Победы
На весь экран
Фото: Шибашиш Саха
«Вечнозеленая улыбка» снята во время празднования бенгальского Нового года, когда люди по традиции раскрашивают свои лица в разные цвета
На весь экран
Фото: Шагхае Шаянкха
«Тайные мечты» — история о 14-летней Асие Рашеди, жительнице острова Джезирейе-Шиф, расположенного на юге Ирана в Персидском заливе. Она недавно обручилась со своим женихом и оставила школу. Местные женщины носят яркие разноцветные паранджи, за которыми скрывают правду о своей жизни
На весь экран
Фото: Жанна Фашаян
«Кислород» — портрет страдающей муковисцидозом 22-летней Леры Ивлевой из Ярославля, которая сейчас живет в Зеленограде в ожидании пересадки легких. В Москве вероятность найти донора выше, ведь на пересадку есть всего 2-3 часа. Лера несколько месяцев не выходила из дома, так как она постоянно находится на кислороде
На весь экран
Фото: Абдул Момин
«Сборщицы перца» в Бангладеш
На весь экран
Фото: Раджендра Мохан Панди
«Плавание во льдах» зимой на озере Дал в индийском штате Джамму и Кашмир
На весь экран
Фото: Алессандро Чинкве
В жизни общин, населяющих Андское плато, альпаки играют важнейшую роль. Изменение климата приводит к сокращению площади естественных пастбищ и ухудшению качества травы, люди и их животные становятся климатическими мигрантами. «Мы больше не можем жить, как прежде, приходится многим жертвовать. Но это моя жизнь и моя работа, благодаря которой я могу кормить своих детей», — говорит 35-летняя Алина Сурквисла
На весь экран
Фото: Артем Оноприенко
«Дети Арктики» — юные жители Таймыра, обитающие вдали от цивилизации
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022