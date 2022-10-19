Ремонт центрального коллектора стартовал в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) стартовал ремонт центрального коллектора. Об этом сообщил мэр города Олег Имамеев.

В 2022 году планируется привести в порядок 800 м водостока на участке от улицы Кузнечной по улицам Краснофлотской и Фрунзе до Политехнической. Работы проведут щадящим методом, при котором замене подлежат только колодцы, а внутри коллектора намотают прочную пластиковую ленту с ребрами жесткости.

Подобная технология позволит избежать крупного повреждения асфальтового покрытия. Также не потребуется перекрывать автомобильное движение, пишет Амурская Служба Новостей.

Ремонт коллектора проводится в рамках концессионного соглашения с Амурскими коммунальными системами (АКС). В течение двух лет планируется обновить 8 км водостока, а также реконструировать очистные сооружения и инженерную инфраструктуру поселка Аэропорт.