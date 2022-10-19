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Иран введет санкции против 15 лиц и четырех организаций ЕС

МИД Ирана: Тегеран введет санкции против 15 лиц и четырех организаций ЕС в ответ на рестрикции
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Фото: REUTERS/Majid Asgaripour
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Иран введет санкции против 15 лиц и четырех организаций Евросоюза (ЕС) в ответ на рестрикции. Об этом в среду, 19 октября, сообщил глава МИДа страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

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«Министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан объявил, что в ближайшие часы не менее четырех учреждений и 15 западных должностных лиц будут включены в черный список, куда заносятся террористы и те, на кого Иран накладывает санкции», — передает агентство ISNA.

Абдоллахиан уточнил, что новые санкции включают лица и учреждения, которые причастны к санкционному досье, подстрекательству к насилию и экстремизму в недавних событиях в Иране. Агентство указало, что подробности этого досье будут обнародованы иранским министерством иностранных дел.

Ранее, 17 октября, ЕС ввел санкции против 11 физических и четырех юридических лиц Ирана из-за якобы репрессий в стране. Рестрикции введены в том числе против иранской полиции нравов и ее руководителя.

О том, что главы МИД стран ЕС планируют принять новые санкции против иранских официальных лиц, причастных к подавлению протестов, сообщалось 12 октября. Как заявила тогда министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, Иран должен соблюдать обязательства в области прав человека. По ее словам, страны ЕС уже достигли предварительной договоренности и решение будет окончательно принято, несмотря на давление со стороны Тегерана.

14 октября заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде назвал наглостью то, что страны, которые вводили санкции против Ирана, теперь обращаются к нему с просьбами о поставках нефти и газа. Он заметил, что нельзя просто так ввести санкции против какой-либо страны, а потом, в час нужды, «прибегать» к ней и просить, чтобы она обеспечила всех газом.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

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