В СФ объяснили необходимость введения военного положения на новых территориях

Введение военного положения на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях означает особый режим жизни этих территорий. Такое заявление в среду, 19 октября, в беседе с «Известиями» сделал сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

«Это особый режим жизни этих территорий. Когда говорят о введении военного положения — сразу вспоминают комендантский час. Это особый режим работы госучреждений, учреждений образования, вообще особый режим передвижения на автотранспорте. Дополнительные полномочия будут предоставлены главам этих регионов в решении каждодневных задач», — объяснил он.

По словам сенатора, военное положение вводится для создания «более оптимальных условий военных действий на линии соприкосновения и для более эффективной борьбы с разведывательно-диверсионными группами».

«Как известно, эти регионы наводнены диверсантами, разведчиками, особенно в Херсонской и Запорожской областях. Хватает их и в ЛНР и ДНР. Если вводится комендантский час, выявление их будет более простым», — отметил политик.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех новых регионах страны. Кроме того, по словам президента, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, закрытия российских границ на фоне введения военного положения в четырех регионах РФ не планируется.

Путин также поручил создать в правительстве координационный совет, который будет контролировать потребности, возникающие в ходе проведения специальной военной операции.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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