В Совфеде объяснили значение среднего режима реагирования в ряде регионов РФ

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 19 октября объяснил «Известиям», что значит средний режим реагирования, который вводится в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

«Это серьезная мобилизация всех структур в регионах, граничащих с территориями, в которых введено военное положение», — сказал Цеков.

Он добавил, что в восьми регионах РФ повышается внимание к обеспечению безопасности и другим вопросам, которые, в частности, связаны с контактами между этими территориями и теми, где вводится военное положение.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Крыму, а также ряде других регионов РФ вводится средний режим реагирования. В рамках указа органы исполнительной власти будут осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Кроме того, Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Также президент РФ наделил глав регионов страны дополнительными полномочиями для принятия мер по обеспечению безопасности граждан, а также антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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