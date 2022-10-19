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Число случаев заражения холерой в Ливане возросло до 169

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Фото: Global Look Press/Marwan Naamani
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В Ливане количество случаев заражения холерой за последние два дня выросло до 169. Об этом издание Lebanon Debate сообщает в среду, 19 октября.

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Минздрав Ливана заявил, что за последние 48 часов было зарегистрировано 80 новых случаев заражения холерой, передает RT.

Главным очагом заражения является провинция Аккар на севере страны, где в начале октября был зарегистрирован первый случай холеры за последние 30 лет, отметили в ведомстве.

По словам министра здравоохранения Ливана Фираса аль-Абьяда, увеличение количество случаев заболевания холерой наблюдается, в основном, среди сирийских беженцев.

«Отсутствие чистой питьевой воды в ряде районов является основным фактором, который способствует росту заболеваемости холерой, в дополнение к проблеме заражения сельскохозяйственной продукции из-за использования для полива зараженной воды. Кроме того, в районе распространения эпидемии вышли из строя водоочистные сооружения», — заявил он.

Также глава минздрава отметил, что власти приняли решение о развертывании полевого госпиталя в провинции Арсаль, пишет REGNUM.

Ранее, 13 сентября, семь человек скончались в результате заражения холерой в Сирии. При этом сообщалось об увеличении числа инфицированных за последние сутки до 53 человек. 22 человек заболели в Алеппо, 13 — в провинции Хасеке, 10 — в Дейр-эз-Зоре, шесть — в Латакии, еще двое — в Дамаске.

Причиной распространения инфекции стала вода из небезопасных источников, в частности — из реки Евфрат и оросительных каналов.

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