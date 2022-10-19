Элементы для экстремальных видов спорта появились в скейт-парке Пскова

В скейт-парке Пскова начали появляться элементы для занятий экстремальными видами спорта. Об этом рассказал глава городской администрации Борис Елкин.

На территории парка будут рампы, разгонки, фанбоксы и другие фигуры для трюков. Ранее подрядная организация уложила бетонную плиту основания для зоны катания, а на площадках для воркаута и стритбола постелила резиновое покрытие.

В границах скейт-парка в ближайшее время выложат брусчаткой тротуары, поставят скамейки, урны и ограждение, оборудуют зоны воркаута и стритбола. По периметру сквера высадят деревья и кустарники.

Сити-менеджет отметил, что уличные виды спорта сейчас очень популярны среди молодежи. Теперь подростки, живущие в центре и Запсковье, смогут пользоваться бесплатной современной площадкой для активного отдыха.

Елкин объяснил, что место для скейт-парка выбрали вдали от жилых кварталов, для того чтобы шум не мешал жителям, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что строительство скейт-парка в Пскове должны завершить до конца 2022 года.