Годовая инфляция в странах еврозоны выросла до рекордных 9,9%

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам сентября ускорилась до рекордных 9,9%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает телеканал «Известия». Месяцем ранее показатель составлял 9,1%. Окончательный уровень инфляции вновь обновил максимум. Самые высокие показатели в Эстонии — 24,1%, Латвии — 22% и Литве — 22,5%, самые низкие — во Франции — 6,2%, на Мальте — 7,4% и в Финляндии — 8,4%.

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