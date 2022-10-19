Десятки танкеров с СПГ не могут разгрузиться в ЕС из-за заполненности хранилищ

Десятки танкеров с сжиженным природным газом (СПГ) курсируют вдоль стран Евросоюза (ЕС) в ожидании разгрузки. Об этом в среду, 19 октября, сообщает испанская газета ABC.

«Десятки танкеров-метанеров, перевозящих сжиженный газ, уже несколько дней ждут в Атлантике у берегов Португалии и Испании, чтобы иметь возможность разгрузиться на одном из 21 регазификационных заводов, так как хранилища в ЕС почти заполнены», — отмечается в статье.

В основном танкеры прибыли из США, Перу, Тринидада и Тобаго, которые являются основными экспортерами СПГ из Америки. Их конечные пункты назначения — Европа и Азия.

В материале также уточняется, что на данный момент средний объем запасов газа в ЕС превышает 92%, что технически означает почти полную заполненность терминалов. Так, в Испании этот показатель выше среднего и составляет 93%.

Накануне агентство Reuters написало, что энергетика Евросоюза оказалась не готова к замене российского трубопроводного газа на сжиженный, и заверения европейских властей в том, что это удачное решение, оказались ошибочными. В итоге Испания, крупнейший центр ЕС по разгрузке газовозов, перегружен. Такая же ситуация в других странах.

При этом, по данным агентства, в настоящее время у берегов Европы ожидают разгрузки почти 40 танкеров с СПГ.

Ранее, в начале октября, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что странам Евросоюза в ближайшей перспективе не удастся заменить объемы закупаемого в России газа. Он добавил, что в I квартале текущего года, страны ЕС потратили на закупку газа на €62 млрд больше, чем за этот же период в прошлом году.

До этого, 27 сентября, депутат комитета по энергетике и защите климата в бундестаге от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил о маловероятности замены газа из РФ с помощью СПГ.

В то же время посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью «Известиям» рассказал, что производители, продающие газ на спотовом рынке, направляют его туда, где предложат более высокую цену. Надежды же на быстрое замещение отечественных энергоносителей за счет сжиженного природного газа из третьих стран не оправдываются.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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