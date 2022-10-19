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Брюссель опроверг информацию о запрете политикам ЕС контактировать с РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Евросоюз не запрещает политикам поддерживать контакты с Москвой и российским руководством, но в ходе такого общения они всегда должны отражать позицию сообщества по Украине. Об этом заявила 19 октября на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

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Так она прокомментировала вопрос итальянских журналистов о заявлениях местной прессы о том, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы никогда не комментируем политические высказывания отдельных политиков», — подчеркнула она.

Массрали отказалась оценивать слова Берлускони, подчеркнув то, что «контакты с Россией не запрещены».

18 октября Берлускони заявил на встрече с однопартийцами, что восстановил связи с президентом России. По его словам, он знает российского лидера как «мирного и разумного человека».

Позднее партия политика официально опровергла эти слова.

18 октября Украина получила от ЕС макрофинансовую помощь в размере €2 млрд, ее направят на срочные расходы в социальной и гуманитарной сферах.

17 октября стало известно, что министры иностранных дел стран ЕС намерены одобрить новый транш помощи Украине и тренировочную миссию для украинских военных.

10 октября стало известно, что представители Европейского союза уже ведут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи в 2023 году. Речь идет о сумме в размере около €18 млрд.

В начале октября лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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