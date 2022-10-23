Дело врача: как «Доктор Лиза» помогает бездомным

Волонтеры фонда «Доктор Лиза» продолжают дело Елизаветы Глинки, погибшей в 2016-м при крушении самолета, который летел в Сирию с гуманитарным грузом. Как добровольцы помогают выжить бездомным — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Виктор Березкин
Доктор Лиза на протяжении многих лет вместе с волонтерами приезжала на места обитания бездомных, чтобы помочь им
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Фото: Виктор Березкин
Сейчас судьбой бездомных занимается фонд, названный ее именем
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Фото: Виктор Березкин
Заправляет всем директор фонда Наталья Авилова
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Фото: Виктор Березкин
Добровольцы два раза в неделю — в четверг и субботу — приезжают на Ярославский вокзал, чтобы одеть, накормить и оказать медпомощь нуждающимся людям
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Фото: Виктор Березкин
Волонтеры готовят для бездомных еду
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Фото: Виктор Березкин
Продукты в фонд благотворители привозят лично или заказывают доставку из магазина
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Фото: Виктор Березкин
Также здесь собирают одежду для нуждающихся
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Фото: Виктор Березкин
Благодаря пожертвованиям здесь удалось создать целый склад медикаментов, средств гигиены, хозтоваров
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Фото: Виктор Березкин
Есть у фонда и свой санитарный автомобиль, без которого волонтерам теперь не обойтись
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Фото: Виктор Березкин
Доктор Лера поит бездомного. Обезвоживание у таких людей — одна из самых распространенных проблем. Вода всегда помогает
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Фото: Виктор Березкин
Некоторых приходится госпитализировать
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Фото: Виктор Березкин
Игорь ожидает перевязки на коляске
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Фото: Виктор Березкин
В этот день Игоря отправили домой совместно с фондом «Небом живы» — перевязали раны, переодели в чистую одежду и посадили на такси до автовокзала в Смоленскую область
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Фото: Виктор Березкин
За этой чертой начинается выдача еды, там будут стоять столы, но построить в очередь голодных людей очень сложно
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Фото: Виктор Березкин
Руки на улице помыть негде. Но есть «Ночлежка», где можно постирать вещи и принять душ
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Фото: Виктор Березкин
Каждый ест там, где может
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Фото: Виктор Березкин
После первого приема пищи можно идти за добавкой
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Фото: Виктор Березкин
Весь мусор после еды собирают в пакеты, а затем можно приступить к медицинским манипуляциям и поговорить по душам
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Фото: Виктор Березкин
К Новому году волонтеры готовят для бездомных настоящий праздник
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Фото: Виктор Березкин
На вокзал приезжает целая делегация во главе с Дедом Морозом
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Фото: Виктор Березкин
Саша отмечал прошлый праздник вместе со всеми на вокзале, а накануне Пасхи он умер — в поезде начался приступ астмы, но никто не вызвал врачей, чтобы помочь ему
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