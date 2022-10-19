Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии для студентов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о расширении возможности получения доплаты к пенсии для студентов очной формы обучения от 18 до 23 лет, получающих выплаты по инвалидности или потере кормильца.

«Молодые люди теперь смогут получать региональную доплату к пособию в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости. Раньше таких студентов считали работающими пенсионерами и дополнительных средств им не выплачивали», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что сохранение права на получение доплаты к пенсии в периоды временного трудоустройства должно способствовать повышению социальной активности молодых людей и помогать им интегрироваться в общество.

1 сентября были опубликованы результаты исследования АНО «Россия — страна возможностей» и Минобрнауки об ожиданиях студентов по размеру зарплат. Почти половина студентов сразу после выпуска из университета рассчитывает получить работу с зарплатой от 25 тыс. до 55 тыс. рублей, около трети — до 85 тыс., а 8% — от 100 тыс. рублей и выше.