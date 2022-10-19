Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана

Страны Евросоюза договорились о введении санкций в отношении восьми физических и юридических лиц Ирана в связи с якобы поставками беспилотников России. Об этом 19 октября сообщило агентство Reuters.

Эту информацию подтвердили агентству три дипломата. Ограничения были одобрены экспертами 27 стран, входящих в ЕС. Теперь их представят национальным послам, которые проведут встречу вечером того же дня.

Ранее, 19 октября, агентство Bloomberg рассказало о планах Евросоюза ввести санкции в отношении трех иранских генералов, а также разработчика ударных дронов Shahed, которые якобы применяются Россией для ударов по Украине.

Также в этот день газета Politico рассказала, что Евросоюз разработал пакет санкций против пяти граждан Ирана и трех компаний, причастных к производству и поставкам вооружений. Ожидается, что ограничения согласуют не позже 21 октября.

Ранее, 18 октября, Reuters сообщило о том, что США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Они считают, что такие поставки нарушают резолюцию 2231 Совбеза.

17 октября Politico рассказала, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

За день до этого газета The Washington Post написала, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракеты класса «земля – земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

В июле Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, также сообщило о якобы намерении Ирана передать России беспилотники. Однако на следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.