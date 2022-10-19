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Глава МОКа Бах раскритиковал главу НОК Дании за риторику о «русских»

Президент МОКа Бах: здесь нет русских, датчан, немцев или аргентинцев, для нас они — спортсмены
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле заявил главе национального олимпийского комитета (НОК) Дании Хансу Наторпу, что в зале нет «русских» или «аргентинцев», а есть спортивные организации. Запись заседания опубликована на сайте АНОК в среду, 19 октября.

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«Вы говорите о русских. Здесь нет русских, здесь нет датчан, здесь нет немцев, нет аргентинцев. Для нас они спортсмены, спортивные организации. Мы не будем стричь всех под одну гребенку из-за действий их правительств», — отметил Бах.

Бах также раскритиковал Наторпа и главу НОК Норвегии Берит Кьёль за их призывы отстранить Россию и Белоруссию от участия в Генассамблее.

Глава МОКа посоветовал Наторпу обсуждать ситуацию на Украине с руководством своей страны, которое находит возможность для политического диалога с Россией и Белоруссией в ООН.

Президенту НОК Норвегии Бах указал на то, что в зале «слишком много других НОКов, затронутых конфронтацией» и ко всем надо относиться одинаково.

«Мы не дискриминируем по политическим мотивам», — отметил Бах.

Ранее в этот день глава МОКа заявил, что рекомендации международным федерациям не допускать к своим соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии всё еще актуальны. Комментируя это заявление, депутат Госдумы Светлана Журова заметила, что, по ее мнению, это решение не является непосредственно инициативой самого Баха. При этом депутат указала на то, что это лишь рекомендации спортивным федерациям.

30 сентября Томас Бах в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной операции, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе. По его словам, цель МОКа — вернуть спортсменов к участию в соревнованиях, однако это будет непросто, так как спорт всё больше становится поводом для политического возмездия.

В тот же день глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начала спецоперации по защите Донбасса.

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