Минздрав сообщил о втором пострадавшем при нападении львицы в Балахне

Министерство здравоохранения Нижегородской области опубликовало информацию о втором пострадавшем в результате нападения львицы в зоопарке в Балахне. У мужчины повреждена кисть.

Об инциденте стало известно 14 октября. Зоотехники не убедились, что клетка с хищником надежно закрыта. Львица попала в одно помещение с людьми и схватила женщину за волосы. Сотрудница получила тяжелые травмы и перенесла операцию. Сейчас женщина находится в травматологическом отделении. В минздраве уточнили, что второй пострадавший — мужчина, которого хищница укусила за кисть. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Потерпевший обратился в приемный покой Балахнинской больницы. Врачи обработали рану, мужчина направлен на амбулаторное лечение.

После нападения на сотрудников львицу пришлось убить.

В администрации зоопарка поясняли, что животное не проявляло агрессии, а только играло. Также в учреждении пояснили, что инцидент произошел в результате нарушения техники безопасности сотрудниками.