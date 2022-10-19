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Курс евро на торгах опустился ниже 60 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 60 рублей впервые с 10 октября. Это следует из данных на сайте торговой площадки по состоянию на 19 октября.

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По состоянию на 13:43 по московскому времени евро терял 1,25% и опускался до 59,99 рублей. Позднее европейская валюта немного отыграла падение.

При этом курс доллара держится на уровне 61,5 рубля, доходя в течение торговой сессии до 61,65 рубля.

17 октября специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов заявил, что к концу года доллар прогнозируется на уровне 68–70 рублей. Он предположил, что рост импорта, увеличенные бюджетные расходы под конец года и ожидание начала введения потолка цен на российскую нефть могут ослабить рубль в ближайшее время.

Ранее в этот день глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что постепенное ослабление курса рубля к доллару ожидается к 2025 году. При этом, по его словам, реальный эффективный курс рубля останется стабильным, но крепче на 10–15%, чем в среднем за 2016–2021 годы.

12 октября директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин рассказал, что российский рубль ослаб к доллару, что, вероятно, связано с тем, что токсичность американской валюты стали оценивать чуть ниже. Аналитик отметил, что российская валюта может торговаться в достаточно широком диапазоне в зависимости от внешних событий.

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