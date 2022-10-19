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Президент Турции Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Путиным по газовому хабу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным по созданию распределительного газового хаба в стране. Об этом он сообщил 19 октября в ходе выступления в парламенте.

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Он отметил, что в настоящее время европейские страны думают об обеспечении себя энергией в предстоящую зиму, но у Анкары такой проблемы нет.

«Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба», — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что российский газ, который будет поступать в Турцию, Европа также сможет использовать.

17 октября власти Турции призвали поддержать Анкару в усилиях по созданию международного газового хаба. В правящей партии страны подчеркнули, что Турция готова к выполнению миссии в вопросе ее превращения в энергетическую базу Европы.

16 октября глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил о том, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что у страны есть вся необходимая инфраструктура для создания на своей территории международного газового хаба, отмечает «Газета.Ru».

14 октября Эрдоган заявил, что Анкара примет все меры для обеспечения безопасности газового хаба, который будет создан в Турции. Его создадут в кратчайшие сроки в европейской части страны — Фракии. Он напомнил, что национальный хаб в Турции уже построен.

Идея о создании газового хаба в Турции была озвучена после того, как 26 сентября была обнаружена утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи в РФ возбудили уголовное дело по факту международного терроризма.

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