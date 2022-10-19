Минобороны РФ сообщило о новых ударах по системам управления Украины

Российские войска нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины. Об этом 19 октября сообщили в Минобороны России.

«В течение суток Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии были поражены семь пунктов управления вооруженных сил Украины в районах села Металловка и поселка Двуречная в Харьковской области. А также населенных пунктов Ильичовка, Торецк, Яковлевка, Подгорное Донецкой Народной Республики (ДНР), Гуляйполе Запорожской области. Также уничтожены 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также указал, что Вооруженные силы РФ нанесли серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины. Все назначенные цели также были поражены.

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