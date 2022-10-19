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Германия передала для солдат ВСУ теплую одежду и патроны

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Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko
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Германия передала украинской стороне 240 тыс. зимних шапок, 116 тыс. теплых курток и 80 тыс. брюк, 167 тыс. патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем, сообщает федеральное правительство 18 октября.

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Пока Шольц объявляет об усилении украинской артиллерии и ПВО, в партии канцлера призывают к мирным переговорам с Россией

Помимо этого, было отправлено 200 палаток, 195 генераторов, 405 тыс. упаковок продуктовых пайков и четыре тыс. спальных мешков.

14 октября российский лидер Владимир Путин назвал ошибкой действия властей Германии в отношении Украины после ухода экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он отметил, что теперь за это расплачиваются граждане страны.

Днем ранее стало известно, что немецкий канцлер Олаф Шольц назвал спецоперацию РФ по защите Донбасса большим крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. При этом он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

11 октября сообщалось, что Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

22 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ушла от ответа на вопрос «Известий» о том, как долго ФРГ планирует поддерживать Украину.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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