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В Грузии заявили об атаке на страну в связи с резолюцией ПАСЕ по Саакашвили

Председатель парламента Грузии Папуашвили: резолюция ПАСЕ по Саакашвили является прямым нападением на Грузию
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Фото: ТАСС/Ираклий Геденидзе
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Принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюция, в которой бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили называют «политическим заключенным» и говорят о необходимости его освобождения, является атакой на грузинское государство. Об этом заявил 19 октября председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

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«Это прямое нападение на грузинское государство… Естественно, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с нашей стороны. Это должно быть понятно всем», — отметил Папуашвили, выступая в парламенте.

В документе ПАСЕ, принятом 13 октября, согласно которому режим России признан «террористическим», также говорилось и о политзаключенных, являющихся врагами президента России Владимира Путина. Среди них, в частности, числится бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, и члены парламента ЕС рекомендуют освободить его из тюрьмы.

Известно, что грузинская делегация не явилась на голосование. В свою очередь сам Саакашвили в социальной сети сообщил, что упоминание его личности в качестве «личного заключенного» Путина является точным описанием ситуации.

2 октября соратники Саакашвили из украинской общественной организации «Офис простых решений и результатов» назвали его самым успешным реформатором мира. Они также заявили, что выдвинутые Грузии обвинения против политика якобы не поддерживает никто, кроме России.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. Его поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Саакашвили в знак протеста объявил голодовку и отказался признавать вину. При этом прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. До помещения в тюрьму политик какое-то время проживал на Украине, где был губернатором Одесской области.

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