Гражданин Турции погиб в результате стрельбы в ресторане Батуми

В Батуми неизвестный открыл стрельбу в ресторане. В результате один человек погиб, трое получили ранения, сообщает в среду, 19 октября, грузинский телеканал «Рустави 2».

Стрельба произошла минувшей ночью в ресторане у входа на Батумский бульвар. По данным телеканала, мужчина был вооружен автоматом. Он выпустил очередь по одному из посетителей, гражданину Турции. С ранениями в области головы и груди тот был доставлен в больницу. Медики боролись за жизнь мужчины всю ночь, однако спасти его не удалось.

Еще три человека, в том числе одна женщина, получили ранения от осколков окна, разбитого вследствие выстрелов. Они также были госпитализированы, но вскоре их выписали из клиники.

На месте до поздней ночи работали эксперт-криминалисты. Что стало причиной стрельбы в Батуми, пока не известно. Предварительно, мотивом преступления могла послужить личная неприязнь нападавшего.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что по делу об убийстве задержаны четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельства», а также «Противоправные приобретение и хранение огнестрельного оружия».

Ранее в октябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в ресторане «Европа». В результате инцидента погиб один человек. Конфликт завязался между 31-летним жителем Москвы и 26-летним петербуржцем, после чего москвич достал пистолет. Преступника удалось задержать по горячим следам.