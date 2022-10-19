Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане Петра Врублевского под давлением Запада. Об этом 19 октября заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

В августе Врублевский дал интервью одному из казахских блогеров. В ходе беседы он сказал, что «чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению».

«Люди на Западе понимают, что это перебор в таких призывах и иначе тогда, в их понимании то, что происходит на Украине, оправдать будет крайне сложно, потому что они говорят о фашизме. И это подтверждение официальных публичных лиц, поэтому его (Зеленского. — Ред.) Запад поддавил, сказал, что должен убрать такого человека, который позволяет такие публичные высказывания», — приводит слова Журовой «Дума ТВ» для «Известий».

Комментируя заявление украинского дипломата, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что такое может сказать только посол террористического режима. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку призыву Врублевского.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о выражении протеста в отношении украинского посла.

В начале сентября Врублевский принес извинения МИД Казахстана за свои высказывания о русских, объяснив их «повышенным эмоциональным состоянием» из-за ситуации на Украине.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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