Суммарный выигрыш участников лотерей семейства «Спортлото» за прошедшие месяцы 2022 года составил более 7,2 млрд рублей, при этом более 4,5 млрд рублей из них пришлись на лотерею «Спортолото «4 из 20». Об этом сообщила пресс-служба распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«В этом году "Спортлото" отмечает свой 52-й день рождения, и мы сердечно поздравляем всех с этим праздником. Как и лотереи в советское время, современные лотереи под брендом "Столото", в том числе и входящие в семейство "Спортлото", проводятся с целью финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта», — рассказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Первый тираж лотереи «Спортлото» состоялся 20 октября 1970 года. Сегодня лотереи семейства «Спортлото» находятся в портфеле крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото». Всего в семействе «Спортлото» сейчас пять лотерей, в том числе «Спортлото «5 из 36», «Спортлото «4 из 20», «Спортлото «7 из 49», «Спортлото «6 из 45», а 12 апреля 2022 года «Столото» запустил свой второй флагман — новую лотерею «Большое Спортлото».

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Стoлото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося вклад в улучшение качества жизни россиян.