Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Porsche вернет в семейство 911 модификацию Carrera T

0
Фото: Porsche
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Porsche, которая входит в Volkswagen Group, решила вернуть своему знаменитому семейству 911 модификацию Carrera T, которая будет стоять между базовой версией Carrera и Carrera S. Об этом 19 октября сообщил портал Motor1.

Пошли в обход: автодилеры взялись за параллельный импорт
Помогут ли альтернативные каналы поставок машин насытить рынок

Специалисты напомнили, что семейство Porsche 911 нынешнего поколения дебютировало еще в 2018 году, однако продолжает пополняться. Вслед за самой мощной и быстрой версией GT3 RS, которая оснащена атмосферным двигателем, в линейку вернут Carrera T (T — Touring.).

В машине стоит шестицилиндровый оппозитный мотор мощностью 385 л.с., который сочетается с семиступенчатой механикой. Опционально будет доступен восьмиступенчатый робот. Разгон до сотни занимает 4,5 с, максимальная скорость — 291 км/ч.

Porsche 911 Carrera T получил 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние титановые диски с шинами 245/35 ZR 20 и 305/30 ZR 21. В комплектации есть спортивный руль GT, кресла Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой и спортивная выпускная система.

Масса автомобиля снижена до 1470 кг за счет отказа от задних сидений и части шумоизоляции, а также использования облегченных стекол и аккумуляторной батареи.

В США продажи машины стартуют весной 2023 года. Цены будут начинаться со $118 500 (примерно 7 млн 297 тыс. рублей.).

5 октября зарубежные СМИ сообщили об окончательном отказе Porsche от участия в «Формуле 1». Весной текущего года совет директоров Volkswagen Group, куда входит Porsche, одобрил гоночную программу компании. Специалисты были уверены в том, что Porsche будет строить гоночные моторы с 2026 года для Red Bull. Разлад произошел из-за того, что к Red Bull стала проявлять внимание Ferrari. Вначале между сторонами возникли некоторые трения из-за разных взглядов на совместное будущее. В итоге Porsche заявила об отказе от сотрудничества.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022