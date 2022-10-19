Porsche вернет в семейство 911 модификацию Carrera T

Компания Porsche, которая входит в Volkswagen Group, решила вернуть своему знаменитому семейству 911 модификацию Carrera T, которая будет стоять между базовой версией Carrera и Carrera S. Об этом 19 октября сообщил портал Motor1.

Специалисты напомнили, что семейство Porsche 911 нынешнего поколения дебютировало еще в 2018 году, однако продолжает пополняться. Вслед за самой мощной и быстрой версией GT3 RS, которая оснащена атмосферным двигателем, в линейку вернут Carrera T (T — Touring.).

В машине стоит шестицилиндровый оппозитный мотор мощностью 385 л.с., который сочетается с семиступенчатой механикой. Опционально будет доступен восьмиступенчатый робот. Разгон до сотни занимает 4,5 с, максимальная скорость — 291 км/ч.

Porsche 911 Carrera T получил 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние титановые диски с шинами 245/35 ZR 20 и 305/30 ZR 21. В комплектации есть спортивный руль GT, кресла Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой и спортивная выпускная система.

Масса автомобиля снижена до 1470 кг за счет отказа от задних сидений и части шумоизоляции, а также использования облегченных стекол и аккумуляторной батареи.

В США продажи машины стартуют весной 2023 года. Цены будут начинаться со $118 500 (примерно 7 млн 297 тыс. рублей.).

5 октября зарубежные СМИ сообщили об окончательном отказе Porsche от участия в «Формуле 1». Весной текущего года совет директоров Volkswagen Group, куда входит Porsche, одобрил гоночную программу компании. Специалисты были уверены в том, что Porsche будет строить гоночные моторы с 2026 года для Red Bull. Разлад произошел из-за того, что к Red Bull стала проявлять внимание Ferrari. Вначале между сторонами возникли некоторые трения из-за разных взглядов на совместное будущее. В итоге Porsche заявила об отказе от сотрудничества.