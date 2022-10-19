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Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на разработчика Shahed

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sobhan Farajvan
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Три иранских генерала и разработчик беспилотников Shahed попадут под санкции Евросоюза. Об этом 19 октября сообщило агентство Bloomberg.

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По словам источника, знакомого с ситуацией, поводом является якобы поставка военных дронов на вооружение России с целью их использования на Украине.

Ожидается, что страны Евросоюза обсудят предложение 21 октября и формально утвердят санкции 24 октября. Для этого необходимо согласие всех членов объединения.

Ранее в этот же день о планах ввести санкции против Ирана писала Politico. По ее данным, ограничения могут коснуться пяти физических лиц и трех компаний, причастных к производству и поставкам вооружений.

18 октября Reuters сообщило о том, что США, Великобритания и Франция планируют поднять вопрос о поставках иранского оружия в Россию на закрытом заседании Совета Безопасности ООН. Они считают, что такие поставки нарушают резолюцию 2231 Совбеза.

Днем ранее Politico рассказала, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что Тегеран якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.

До этого, 16 октября, The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракет класса «земля – земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

The Washington Post также писала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, отметив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом Песков заявил, что отношения РФ и Ирана «развиваются динамично».

В июле Assoсiated Press, ссылаясь на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, также сообщило о якобы намерении Ирана передать России беспилотники. Однако на следующий день официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эту информацию.

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