Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

Полиция ищет очевидцев зимнего массового ДТП на М-5 под Рязанью

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязанской области правоохранительные органы ищут свидетелей массового ДТП, которое произошло в конце 2021 года на трассе М-5 «Урал». Подробности 62INFO.ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Речь идет об аварии, которая случилась 24 декабря на 185-м км трассы. За рулем Chevrolet Niva находился 73-летний житель Шилово. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на отбойник. «Лада Веста», управлял которой 47-летний рязанец, уходя от столкновения с Niva, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Jetta, за рулем которого была 28-летняя жительница Скопина, и в Peugeot под управлением 60-летнего москвича.

Травмы получили водители «Лады» и Peugeot, а также его пассажир. Их госпитализировали, уточняет РИА «7 новостей».

19 октября сообщалось о массовом ДТП с участием пяти автомобилей в центре Москвы на улице Красная Пресня. Как рассказали очевидцы, первыми столкнулись внедорожник марки Hyundai и автомобиль ППС. После этого в аварию попали еще три легковых автомобиля — Jaguar, Kia и Volkswagen. Пострадали два человека.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022