Полиция ищет очевидцев зимнего массового ДТП на М-5 под Рязанью

В Рязанской области правоохранительные органы ищут свидетелей массового ДТП, которое произошло в конце 2021 года на трассе М-5 «Урал». Подробности 62INFO.ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Речь идет об аварии, которая случилась 24 декабря на 185-м км трассы. За рулем Chevrolet Niva находился 73-летний житель Шилово. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на отбойник. «Лада Веста», управлял которой 47-летний рязанец, уходя от столкновения с Niva, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Jetta, за рулем которого была 28-летняя жительница Скопина, и в Peugeot под управлением 60-летнего москвича.

Травмы получили водители «Лады» и Peugeot, а также его пассажир. Их госпитализировали, уточняет РИА «7 новостей».

19 октября сообщалось о массовом ДТП с участием пяти автомобилей в центре Москвы на улице Красная Пресня. Как рассказали очевидцы, первыми столкнулись внедорожник марки Hyundai и автомобиль ППС. После этого в аварию попали еще три легковых автомобиля — Jaguar, Kia и Volkswagen. Пострадали два человека.