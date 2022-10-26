Выступление Путина 27 октября на Валдайском форуме – 2022 — где смотреть

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Где смотреть обращение главы государства — читайте в материале «Известий».

Обращение Путина 27 октября — где и во сколько смотреть

Президент выступит на главной пленарной сессии. Учитывая действие некоторых ограничений по COVID-19, Песков допустил, что Путин может появиться перед публикой по видеосвязи.

Прямая трансляция будет проходить на сайте клуба и на его онлайн-площадках в социальных сетях, а также на сайте «Известий». Точное время выступления пока не обозначено.

Валдайский форум – 2022: что скажет Путин

Отвечая на вопрос о темах выступления главы государства, Песков отметил, что «понимание есть», однако лучше всего дождаться оглашения.

Заседания в 2022 году пройдут под лозунгом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». На сайте клуба напомнили о выступлении Путина на Восточном экономическом форуме – 2022.

Тогда глава государства разъяснил концепцию многополярности, которую Россия продвигает на мировой арене. Он призвал страны к полному отказу от гегемонии и совместной работе над справедливым и стабильным миропорядком.

«Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия в армии той или другой страны», — отметил Путин.

Как констатировали организаторы форума, именно отсутствие справедливости и безопасности на мировой арене стало причиной возникновения военно-политических противоречий.

Теперь же темой обсуждения станет конец доминирования Запада во главе с США на мировой арене.

XIX ежегодное заседание клуба «Валдай» состоится 24–27 октября в Москве. На форум прибудут свыше 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.