Выступление Путина 27 октября на Валдайском форуме – 2022 — где смотреть
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба 27 октября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Где смотреть обращение главы государства — читайте в материале «Известий».
Обращение Путина 27 октября — где и во сколько смотреть
Президент выступит на главной пленарной сессии. Учитывая действие некоторых ограничений по COVID-19, Песков допустил, что Путин может появиться перед публикой по видеосвязи.
Прямая трансляция будет проходить на сайте клуба и на его онлайн-площадках в социальных сетях, а также на сайте «Известий». Точное время выступления пока не обозначено.
Валдайский форум – 2022: что скажет Путин
Отвечая на вопрос о темах выступления главы государства, Песков отметил, что «понимание есть», однако лучше всего дождаться оглашения.
Заседания в 2022 году пройдут под лозунгом «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». На сайте клуба напомнили о выступлении Путина на Восточном экономическом форуме – 2022.
Тогда глава государства разъяснил концепцию многополярности, которую Россия продвигает на мировой арене. Он призвал страны к полному отказу от гегемонии и совместной работе над справедливым и стабильным миропорядком.
«Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия в армии той или другой страны», — отметил Путин.
Как констатировали организаторы форума, именно отсутствие справедливости и безопасности на мировой арене стало причиной возникновения военно-политических противоречий.
Теперь же темой обсуждения станет конец доминирования Запада во главе с США на мировой арене.
XIX ежегодное заседание клуба «Валдай» состоится 24–27 октября в Москве. На форум прибудут свыше 110 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.