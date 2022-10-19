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NASA возобновит выходы в открытый космос с борта МКС

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NASA возобновит выход в открытый космос с борта международной космической станции в ноябре. Астронавты не покидали ее с марта этого года, передает телеканал «Известия». Во время выхода в космос в одном из скафандров обнаружили влагу. Астронавта экстренно вернули на борт до выяснения причины. Оказалось, дело в переизбытке конденсата в системе скафандра.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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