NASA возобновит выходы в открытый космос с борта МКС

NASA возобновит выход в открытый космос с борта международной космической станции в ноябре. Астронавты не покидали ее с марта этого года, передает телеканал «Известия». Во время выхода в космос в одном из скафандров обнаружили влагу. Астронавта экстренно вернули на борт до выяснения причины. Оказалось, дело в переизбытке конденсата в системе скафандра.

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