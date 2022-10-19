Рада приняла заявление с осуждением Ирана за якобы поставки оружия в РФ

Верховная рада Украины приняла заявление с осуждением Ирана за якобы поставки оружия в РФ, заявил депутат Ярослав Железняк в среду, 19 октября.

«Не расторжение дипотношений, а лишь осуждение», — написал он в своем Telegram-канале.

Железняк уточнил, что поддержали заявление 303 депутата.

Как отметил нардеп, в документе сказано, что «решения Ирана по поставкам оружия в РФ возлагают на Иран ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины», подрывают двусторонние отношения между Украиной и Ираном.

Киев призывает Тегеран в скором времени «прекратить поставки» в РФ любого вооружения, а мировое сообщество «безотлагательно принять все возможные меры с целью прекращения поставок Ираном вооружений в РФ, а в случае отказа Ирана от прекращения таких поставок ввести действенные санкции».

Ранее в этот день газета Politico сообщила о планах ЕС ввести санкции в отношении физических и юридических лиц Ирана в связи с якобы поставками беспилотников в РФ. Ограничительные меры могут коснуться пятерых граждан Ирана и трех компаний, причастных к производству и поставкам вооружений.

16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран якобы поставит в Россию партию иранских баллистических ракеты класса «земля — земля» и беспилотников. По словам издания, речь идет об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.

The Washington Post также отметила, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, якобы прибыли в Россию 19 августа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию, добавив, что The Washington Post «публикует очень много информационных вбросов в последнее время». При этом пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что российско-иранские отношения «развиваются динамично».