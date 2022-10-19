Активы НМГ стали победителями в 26 номинациях X международного конкурса «Медиабренд»

Проекты СТС, СТС Love, Dомашний, РЕН ТВ, Пятый Канал, Че и more.tv стали призерами в 26 номинациях российской премии в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна «Медиабренд-2022».

Церемония награждения состоялась во вторник в Москве. В этом году на конкурс было подано 912 работ в 49 номинациях от 64 медиакомпаний.

Жюри отметило следующие работы активов НМГ:

Лучший проморолик фильма или сериала российского или совместного производства: «The Телки» (первое место), more.tv

Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства: «Миссия невыполнима» (первое место), РЕН ТВ; «Рэмбо» (третье место), Телеканал Че

Лучший проморолик документального фильма, программы: «Трудные подростки. Реальность» (второе место) и «Нулевые (трейлер)» (третье место), more.tv

Лучший имиджевый проморолик бренда: «Лучшие летние премьеры. Желтый цвет хит сезона» (третье место), СТС

Лучший проморолик специального события: «Праздничный патруль» (первое место), Dомашний

Лучшее оформление любого телевизионного канала: «Оформление канала 2021-2022» (третье место), Dомашний

Лучшие титры фильма или сериала: «The Телки» (третье место), more.tv

Лучший дизайн логотипа: «3D-логотип СТС» (третье место), СТС

Лучший моушен-дизайн: «Презентация сезона СТС 2021» (третье место), СТС

Лучшая типографика (статика или моушн): «Модный синдикат + Kirill Karavaev» (второе место), СТС

Лучший постер: «Сказки Пушкина. Для взрослых» (первое место), more.tv

Лучшая рекламная кампания офф-лайн (outdoor и/или indoor): «14 февраля СТС Love признался в любви 30 телеканалам!» (первое место), СТС Love; «Трудные подростки (наружная реклама по чат-боту)» (третье место), НМГ, Мел и more.tv

Лучшая оригинальная идея, креатив в офф-лайн продвижении: «14 февраля СТС Love признался в любви 30 телеканалам!» (первое место), СТС Love

Лучший ивент: «Алые паруса 2022» (третье место), Пятый канал

Лучшая брендированная и/или сувенирная продукция: «Мерч для сериала Кухня» (первое место), СТС Love

Лучшая оригинальная идея, креатив в digital продвижении: «Трудные подростки (Чат-бот Трудно подросткам (@trudno_podrostkam_bot) в Telegram)» (первое место), НМГ, Мел, more.tv; «Готовы на всё — Чат-бот для знакомств СовМЕМстимость» (второе место), СТС

Лучшая рекламная кампания в digital среде: «Маркетинговая презентация по сериалу Happy End» (первое место) и «Маркетинговая презентация по сериалу Трудные подростки» (второе место), more.tv; «Жена олигарха — вирусная реклама завода кирзовых сапог в Telegram» (второе место), СТС

Лучшая промостраница (лучший лендинг): «Великолепный век на сайте» (второе место), Dомашний

Лучшее использование приглашенных звезд: «Косплей Великолепного века» (второе место), Dомашний

Лучшее использование инноваций: «Полный блэкаут — аудиоквест в Яндекс.Подкасты» (второе место) и «Гранд — Премьера сериала в Minecraft» (третье место), СТС

Лучшая режиссерская работа: «Трудные подростки (тизер с тату)» (второе место), more.tv

Лучший копирайтинг: «14 февраля СТС Love признался в любви 30 телеканалам!» (первое место), СТС Love

Лучший оригинальный саундтрек: «The Телки» (третье место), more.tv

Круто за копейки – малобюджетная реклама: «Жена олигарха — вирусная реклама завода кирзовых сапог в Telegram» (третье место), СТС

Самое смешное промо: «Челюсти» (второе место) «Дальнобойщики. Фура к нам приходит» (третье место), Телеканал Че

Лучшая комплексная промокампания за исключением фильма или сериала (с использованием нескольких сред): «Русский ниндзя», СТС (первое место)

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