Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия

Посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корничук раскритиковал Израиль за отказ от переговоров по поводу поставок вооружения. Об этом 19 октября сообщила The Jerusalem Post.

Это произошло после того, как Израиль отклонил запрос Украины о проведении телефонного разговора между министром обороны Бени Ганцем и его коллегой в Киеве Алексеем Резниковым.

«Глубоко разочарован израильтянами, после того, как Украине сообщили, что звонок между Ганцем и Резниковым, который был запланирован еще в августе, не состоится. Они не предоставили объяснений отмены. В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем», — сказал Корничук.

Он отметил, что у Украины и Израиля есть общий враг, которым он назвал Иран.

18 октября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Киев направит официальную просьбу к Израилю предоставить системы противовоздушной обороны (ПВО) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что он проведет переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом 20 октября.

Ранее, 16 октября, израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил о том, что Израиль должен начать оказывать военную помощь Украине, после того как в СМИ появилась информация о якобы поставках Ираном баллистических ракет для России. В ответ заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что намерение Израиля поставлять оружие Украине является опрометчивым шагом. Он отметил, что Израиль намеревается совершать поставки оружия националистическому режиму.

Тогда же, 16 октября, газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По словам издания, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 км и 700 км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 18 октября заявил, что Кремль не располагает данными о закупке и использовании российской армией иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО).

До этого, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.