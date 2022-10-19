В Шадринске нашли возможных виновников массовой гибели пчел

Россельхознадзор вынес предостережения двум сельскохозяйственным организациям в Шадринске (Курганская область) в связи с массовой гибелью пчел. Специалисты предполагают, что обработка полей агрохимикатами могла стать причиной мора насекомых.

Всего в полицию обратились 10 граждан. С 4 по 6 августа у местных жителей погибли 89 пчелосемей. Все потерпевшие проживают в селе Красная Звезда, деревнях Жеребенкова и Погадайское. Владельцы пчел считают, что причиной мора стала обработка ближайших полей.

Сотрудники Россельхознадзора запросили у организаций информацию о применении пестицидов и химикатов, пишет ИА «Ура.ру». Компания прекратила обработку еще 20 июля, поэтому для ведомства не предоставляется возможным доказать связь между обработкой полей и гибелью насекомых. Кроме того, никто из пострадавших не проводил лабораторные исследования, чтобы установить причину гибели пчел. В адрес организаций вынесены предостережения.