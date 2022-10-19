Власти сообщили об угрозе обрушения балконов в одном из подъездов дома в Ейске

В Ейске возникла угроза обрушения двух балконов в четвертом подъезде дома, во дворе которого рухнул самолет. Об этом в среду, 19 октября, рассказал заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.

«Есть вероятность обрушения балконов в третьем и четвертом подъездах. <...> Плита проседает на глазах», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Также он добавил, что находиться там небезопасно, пишет «Газета.Ru».

Днем ранее жители пострадавшего дома вернулись в свои квартиры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода. Также возобновлена подача газа.

Самолет Су-34 упал вечером в понедельник, 18 октября, во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

В ГУ МЧС по региону тогда сообщали, что горят с первого по пятый этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что 23 человека остаются в больницах под наблюдением врачей.

17 октября Кондратьев сообщил, что, в случае если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.