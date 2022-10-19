Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области
Сюжет:

Власти сообщили об угрозе обрушения балконов в одном из подъездов дома в Ейске

Власти Краснодарского края: возникла угроза обрушения балконов в пострадавшем при крушении самолета доме в Ейске
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ейске возникла угроза обрушения двух балконов в четвертом подъезде дома, во дворе которого рухнул самолет. Об этом в среду, 19 октября, рассказал заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Иван Горобец.

«Есть вероятность обрушения балконов в третьем и четвертом подъездах. <...> Плита проседает на глазах», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Также он добавил, что находиться там небезопасно, пишет «Газета.Ru».

Днем ранее жители пострадавшего дома вернулись в свои квартиры.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода. Также возобновлена подача газа.

Риски и факторы: названы возможные причины трагедии в Ейске
Основной версией падения Су-34 в жилой застройке остается техническая неисправность

Самолет Су-34 упал вечером в понедельник, 18 октября, во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

В ГУ МЧС по региону тогда сообщали, что горят с первого по пятый этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что 23 человека остаются в больницах под наблюдением врачей.

17 октября Кондратьев сообщил, что, в случае если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022