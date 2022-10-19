В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в среду, 19 октября, сообщил украинский «24 канал».

Телеканал разместил в Telegram карту, на которой обозначено, что тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, сирены звучат в украинской столице.

Ранее в среду украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

Накануне заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил о трех попаданиях в крупный объект энергетической сферы в Киеве. По его словам, в результате повреждена ТЭЦ в Деснянском районе на окраине города, в некоторых районах отсутствуют вода и электроэнергия.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетных ударов повреждена треть электростанций, это привело к отключениям электроэнергии по всей стране.

Начиная с 10 октября в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам украинской инфраструктуры. В результате было повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Из-за перебоев в подаче электроэнергии приостановила работу одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он отметил, что своими действиями власти Украины поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями. В частности, президент указал на ЧП на Крымском мосту и попытку ВСУ подорвать газопровод «Турецкий поток».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».