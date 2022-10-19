В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты

Батальоны пехоты украинских войск перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав в Херсонской области, однако российским войскам удалось отразить атаки. Об этом 19 октября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады», — написал он в своем Telegram-канале.

Стремоусов отметил, что перед наступлением вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали артиллерийскую подготовку, что привело к большому количеству беспилотников на территории региона.

Ранее в среду «Известия» показали, как жителей региона вывозят из опасных районов на теплоходах. Корреспондент Наталия Графчикова также пообщалась с местными жителями, которые признались, что боятся усиления обстрелов со стороны ВСУ.

В этот же день врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что власти ожидали наступления ВСУ, однако региону хватит сил, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление в случае необходимости.

Накануне Сальдо сообщил, что ВСУ начали стягивать свои силы на николаевском и криворожском направлениях. По его словам, Киев готовит для Херсона участь Донбасса, который подвергается ежедневным обстрелам.

В свою очередь, командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что ситуация на херсонском направлении оценивается как непростая, ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре и домам Херсона. Он также сообщил, что российские войска имеют данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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