Дубы вырастили в Липецкой области для заповедника «Куликово поле»

В Липецкой области в Донском лесничестве вырастили 5 тыс. сеянцев дуба черешчатого для экологической акции. Деревья безвозмездно передали Тульской области.

Как поясняет Lipetskmedia, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» задумали восстановить исторический ландшафт на месте сражения. Как известно, 642 года назад Куликово поле было окружено лесами.

Липецкие дубы планируют посадить в этом году в заповеднике на площади 3 га.

12 октября сообщалось, что в Липецком городском лесничестве высадили молодые деревья в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Порядка 10 тыс. сеянцев посадили на двух участках общей площадью 2,1 га.