Вооруженный вкладчик захватил отделение банка на севере Ливана

Вооруженный вкладчик ворвался в отделение банка в городе Згарта на севере Ливана и требовал отдать его деньги. Об этом сообщила в среду, 19 октября, Ассоциация ливанских вкладчиков (АЛБ) в Twitter.

«Вооруженный вкладчик ворвался в отделение банка Fransabank в Згарте, взял всех в заложники, закрыв двери банка», — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники органов безопасности. Территория банка оцеплена, добавили в ассоциации.

Ранее, в августе, сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в филиале федерального банка в столице Ливана Бейруте. В обмен он потребовал выдать ему замороженные банком средства. Речь шла о сумме около $209 тыс. В случае неудовлетворения требований налетчик угрожал убийством заложников и суицидом.

С 2019 года Ливан переживает банковский кризис. Из-за нехватки валюты в стране вклады населения в иностранной валюте оказались заморожены. Тяжелые экономические условия вызвали массовые беспорядки в стране и налеты на банки. Так, в сентябре текущего года менее чем за сутки было совершено девять нападений на офисы банков в Бейруте и других городах страны. После этого банки Ливана закрыли все офисы.

С 26 сентября работа банков возобновилась, но клиенты могут попасть в них только по записи.