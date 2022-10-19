Lada Niva Travel получит новый цвет «Несси 2»

У модели внедорожника Niva Travel скоро расширят цветовую гамму, и машина пополнится новым не металлизированным окрасом «Несси 2» (темно-зеленый). Об этом 19 октября сообщил сайт «Лада.Онлайн».

Lada Niva Travel получит новый цвет, в который окрашивают классические вездеходы Lada Niva Legend.

На заводе сообщили, что доплаты за новый цвет не будет, так как он включен в стоимость внедорожника — эмаль не имеет эффекта «металлик».

В настоящий момент модель Niva Travel окрашивают в пять цветов, из которых только цвет «Айсберг» без доплаты, а за остальные придется доплатить 12 тыс. рублей.

18 октября стало известно, что к дилерам АвтоВАЗа поступили внедорожники Lada, которые оснащены самыми востребованными опциями: кондиционером и подогревом передних сидений. Машины с такими опциями выпускают в комплектации Luxe. Стоимость такой версии начинается от 687 900 рублей по государственной программе льготного автокредитования, или от 859 900 рублей без ее использования. Кроме того, внедорожники Lada Niva Travel’22 с кондиционером и подогревом передних сидений выпускаются в вариантах Comfort Black и Comfort Off-road. Стоимость исполнения Comfort начинается с отметки 879 900 рублей по госпрограмме льготного автокредитования (или от 1 099 900 рублей без нее).