Глэмпинги и АЗС на 3 млрд рублей построят в Татарстане

В Татарстане планируется вложить 3,1 млрд рублей в восемь проектов, большинство из которых связаны с созданием глэмпингов и туристических мест. Об этом стало известно после заседания инвестиционного совета республики.

Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Агентства инвестиционного развития сообщает, что дороже всего обойдутся строительство загородного комплекса и создание рекреационной инфраструктуры на территории Зеленодольского района. Сумма инвестиций составит 2,2 млрд рублей. Планируется создать 400 рабочих мест.

Также на совете инвестиционного развития одобрили строительство двух глэмпингов в Камском Устье за 9,6 млн и 65,7 млн рублей возле реки Свияга, спортивно-туристического центра с гостиницей и инфраструктурой за 64 млн рублей и заправочных станций за 130 млн, 236 млн и 500 млн рублей.

В начале сентября сообщалось, что правительство планирует оценить результаты субсидии, в рамках которой было выделено 4 млрд рублей на создание быстровозводимых отелей в российских регионах. Если мера покажет свою эффективность, то возможно ее двукратное увеличение.