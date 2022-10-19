Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 11% в Ростовской области

За минувшую неделю в Ростовской области зарегистрировали 18,6 тыс. случаев острых респираторным вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель заболеваемости превышает эпидемический порог на 11%.

По данным Роспотребнадзора региона, на 10 тыс. жителей региона приходится 44 заболевших. Об этом сообщает RostovGazeta. В ходе лабораторных исследований случаи гриппа не выявлены.

Вакцинацию против гриппа прошли 967 тыс. человек. Это 23% жителей Ростовской области.

В Красноярском крае за минувшую неделю заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,9%. К медикам обратились порядка 10,1 тыс. человек.