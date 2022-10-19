Рядом со станцией «Кунцевская» БКЛ появился амфитеатр

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о полном завершении работ по благоустройству территории рядом со станцией «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом в среду, 19 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

В частности, по его словам, обустроена зона отдыха с амфитеатром.

«Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели», — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он рассказал, что возле станции сложный рельеф, в связи с чем специалисты оборудовали закрытое место для отдыха и отделили его амфитеатром от транзитной зоны и Рублевского шоссе. Также частично удалось скрыть технические сооружения метрополитена.

Бочкарев напомнил, что станция «Кунцевская» объединила три линии метро и первый МЦД Одинцово — Лобня. С вводом станции БКЛ здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел, уточняет сайт aif.ru.

Как рассказал гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов, внешний вид благоустроенной территории перекликается с интерьером станции за счет дизайнерских решений и используемых материалов, пишет RT.

Открытие станции «Кунцевская» улучшило транспортное обслуживание в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк и Фили-Давыдково, где проживают более 530 тыс. человек.

16 октября заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что с начала 2022 года в Москве благоустроили более 3 тыс. объектов, из которых 2,5 тыс. — дворовые территории, пишет «Москва 24».

18 октября в столичной мэрии сообщили, что участники «Активного гражданина» выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц в Москве. Участие в голосовании приняли более 2,7 млн человек.