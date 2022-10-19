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96% покупок топлива на АЗС оплачивают на кассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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По итогам анализа 22 сервисов топливного процессинга выяснилось, что 70% реализуемого на АЗС топлива покупают с помощью банковских карт и наличных, а также карт лояльности отдельных сетей. Топливными картами «ВИНК» оплачивается 20% продаваемого топлива, а мультибрендовыми топливными картами — 6%. С использованием мультибрендовых онлайн-приложений приобретается лишь 4% реализуемого на АЗС топлива. К таким выводам пришли эксперты аналитического агентства «ОМТ-Консалт» по результатам изучения рынка.

С сервисами топливного процессинга сотрудничают 66% АЗС по всей России. Среди инструментов топливного процессинга, которые позволяют оплачивать топливо на АЗС, выделяются топливные карты вертикально интегрированных компаний (например, «Роснефти» или «Лукойла»), мультибрендовые топливные карты (ППР, Е100), а также мультибрендовые онлайн-приложения (Benzuber, «Яндекс Заправки», Fuel Up).

«Основной объем реализации топлива через сервисы топливного процессинга приходится на юридические лица (95%). С розничными клиентами работают преимущественно онлайн-приложения: через них проходит порядка 2% от объема топлива, покупаемого физическими лицами в России», — отметили аналитики.

По словам коммерческого директора «ОМТ-Консалт» Радика Саитова, розничные покупатели в большинстве случаев оплачивают топливо на кассе с помощью наличных или банковской карты. «Мы прогнозируем, что в ближайшие годы среди физлиц будет расти интерес к онлайн-приложениям для оплаты топлива. По нашим оценкам, в 2022 году объем реализации топлива через них увеличится на 1,4%. Однако вряд ли в ближайшие годы на онлайн-приложения будет приходиться значимый объем пролива моторного и газомоторного топлива», — заключил он.

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