Матвиенко отчитала сенаторов за опоздания на работу
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала сенаторов за опоздания на работу, назвав поведение некоторых членов верхней палаты парламента недопустимым.
«Мы работаем 20 минут. У нас некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать на заседания, подтягиваются. Знаете, в большинстве коммерческих фирм на входе стоит понятное средство, которое фиксирует время прихода на работу сотрудника. И те, кто опаздывает, их лишают премий и применяют к ним другие меры. Я бы просила коллег обратить на это внимание и не допускать ничего подобного», — заявила Матвиенко.
При этом она отметила, что стоит задуматься о мерах ответственности за опоздания, и обратила внимание на то, что сейчас — напряженное время и подходить к работе нужно более ответственно.
В феврале Матвиенко сделала замечание сенаторам за разговоры по телефону во время пленарных заседаний палаты и призвала парламентариев к дисциплине.
По ее словам, часть сенаторов ответственно относятся к своим обязанностям и присутствуют в зале во время всего заседания. Однако некоторые члены Совфеда позволяют демонстрировать свою избыточную занятость или недисциплинированность.