Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отчитала сенаторов за опоздания на работу, назвав поведение некоторых членов верхней палаты парламента недопустимым.

«Мы работаем 20 минут. У нас некоторые сенаторы позволяют себе опаздывать на заседания, подтягиваются. Знаете, в большинстве коммерческих фирм на входе стоит понятное средство, которое фиксирует время прихода на работу сотрудника. И те, кто опаздывает, их лишают премий и применяют к ним другие меры. Я бы просила коллег обратить на это внимание и не допускать ничего подобного», — заявила Матвиенко.

При этом она отметила, что стоит задуматься о мерах ответственности за опоздания, и обратила внимание на то, что сейчас — напряженное время и подходить к работе нужно более ответственно.

В феврале Матвиенко сделала замечание сенаторам за разговоры по телефону во время пленарных заседаний палаты и призвала парламентариев к дисциплине.

По ее словам, часть сенаторов ответственно относятся к своим обязанностям и присутствуют в зале во время всего заседания. Однако некоторые члены Совфеда позволяют демонстрировать свою избыточную занятость или недисциплинированность.