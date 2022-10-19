Доцент вуза в Оренбурге перечислила мошенникам больше 7 млн рублей

Полиция в Оренбурге проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении сотрудницы университета. Злоумышленники убедили женщину оформить кредит и перечислить на посторонний счет 7,03 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они рассказали доценту вуза, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит, пишет 56orb.ru.

Мошенники убедили потерпевшую, что она сможет защититься от действий посторонних, если самостоятельно оформит кредит. Деньги требовалось перевести на «резервный» счет. Женщина оформила семь займов в разных банках, уточняет РИА «Оренбуржье». Когда связь с лжесотрудниками прервалась, оренбурженка обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в Хабаровском крае. 26-летняя женщина перечислила злоумышленникам 1,8 млн рублей.